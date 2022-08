La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son grand retour ce lundi pour le 1er bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Serbie, Suisse, Turquie et Ukraine. Pour ce premier bilan, la tête du classement revient à un joueur particulièrement en forme sur les dernières semaines : Quincy Promes. Tranchant depuis le début de la saison avec le Spartak Moscou où il a déjà marqué dans 5 des 7 rencontres qu'il a disputées, l'ancien de Séville et de l'Ajax Amsterdam comptabilise pas moins de 7 réalisations. La dernière en date contre le Fakel Voronezh (4-1) lui a d'ailleurs permis d'être le premier joueur à figurer en tête de ce classement.

Derrière lui, on retrouve Enner Valencia. Particulièrement en forme avec Fenerbahçe, celui qui avait joué à West Ham et Everton s'est bien relancé en Turquie. Déjà auteur de 6 buts en 3 matches avant de jouer contre Konyaspor à 18h15, il reste sur un doublé contre Adana Demirspor (4-2). Juste derrière, on retrouve Erling Braut Haaland qui complète le podium avec 6 buts en 4 matches. Le Norvégien reste sur un retentissant triplé avec Manchester City contre Crystal Palace (4-2) et démontre déjà qu'il s'est déjà bien adapté à la Premier League. D'une courte tête, il devance Neymar qui comptabilise aussi 6 réalisations en 4 rencontres. Le Brésilien a permis au PSG d'arracher le nul contre Monaco hier (1-1).

Simon Banza dans le top 10

En cinquième position, on retrouve le Japonais Kyogo Furuhashi qui brille avec le Celtic Glasgow. Avec déjà 6 buts en 5 matches à son actif, il sort d'un triplé lors d'une victoire 9-0 contre Dundee United. Révélation du début de saison en Autriche, Marin Ljubičić n'a pas marqué lors des 3 derniers matches mais porte LASK en tête du classement. Il dispose tout de même d'un très bon bilan de 6 buts en 6 matches. C'est un peu mieux que deux pensionnaires du championnat russe, Christian Noboa (7e) et Eduard Spertsyan (8e). Les deux hommes ont marqué 6 buts en 7 matches et réalisent un début de saison probant. Un peu derrière, Simon Banza arrache le neuvième rang avec un nouveau but contre Arouca (6-0) qui lui permet de comptabiliser 5 réalisations en 4 rencontres. Disputant plus de minutes pour des statistiques similaires, Haji Wright l'attaquant américain d'Antalyaspor s'empare de la 10e position. Aux portes du top 10, on retrouve Bojan Miovski (Aberdeen), Tim Prica (WSG Tirol), Ferran Jutglà (Club Bruges) et Mike Trésor (Genk) qui comptabilisent également 5 réalisations.

Plus loin, on retrouve de nombreux joueurs à 4 buts à l'instar de Sheraldo Becker (Union Berlin), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Kylian Mbappé (Paris SG), Harry Kane (Tottenham), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Rodrigo Moreno (Leeds United), Liel Abada (Celtic), Antonio Čolak (Rangers), Kevin Van Veen (Motherwell), Robert Lewandowski (FC Barcelone), Borja Iglesias (Betis), Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Xavi Simons (PSV Eindhoven), Sydney van Hooijdonk (Heerenveen), João Figueiredo (Gaziantep), Fernando (Salzbourg), Atdhe Nuhiu (Rheindorf Altach), Selim Amallah (Standard), Michael Frey (Antwerp), Bryan Heynen (Genk), Žan Celar (Lugano), Cédric Itten (Young Boys), Vladimir Sychevoy (Orenbourg), Fedor Smolov (Dynamo Moscou), Malcom (Zenit), Jesús Medina (CSKA Moscou), Fedor Chalov (CSKA Moscou), Jorge Carrascal (CSKA Moscou) et Maksim Glushenkov (Krylya).

Le classement des tops buteurs européens

1) Quincy Promes (30 ans/Spartak Moscou/Pays-Bas) - 7 buts en 7 matches (630 minutes)

2) Enner Valencia (32 ans/Fenerbahçe/Équateur) - 6 buts en 3 matches (223 minutes)

3) Erling Braut Haaland (22 ans/Manchester City/Norvège) - 6 buts en 4 matches (326 minutes)

4) Neymar (30 ans/Paris Saint-Germain/Brésil) - 6 buts en 4 matches (360 minutes)

5) Kyogo Furuhashi (27 ans/Celtic/Japon) - 6 buts en 5 matches (350 minutes)

6) Marin Ljubičić (20 ans/LASK/Croatie) - 6 buts en 6 matches (415 minutes)

7) Christian Noboa (37 ans/Sochi/Équateur) - 6 buts en 7 matches (513 minutes)

8) Eduard Spertsyan (22 ans/FK Krasnodar/Arménie) - 6 buts en 7 matches (607 minutes)

9) Simon Banza (26 ans/Braga/France) - 5 buts en 4 matches (307 minutes)

10) Haji Wright (24 ans/Antalyaspor/États-Unis) - 5 buts en 4 matches (346 minutes)