Clermont prolonge Mohamed Bayo

Excellente nouvelle pour Clermont Foot 63 ! Son attaquant Mohamed Bayo, déjà auteur de 4 buts en 7 rencontres disputées en Ligue 1, a prolongé son contrat et est désormais lié jusqu'en 2024 avec le club auvergnat. Rappelons qu'il avait failli partir durant les derniers jours du dernier mercato estival. « Le Président Ahmet Schaefer et Mohamed Bayo ont paraphé lundi 27 septembre une prolongation de contrat désormais valide jusqu’en 2024. Après 22 buts durant la saison 2020-2021 et déjà 4 buts et 2 passes décisives après huit matches de la Ligue 1 Uber Eats, l’avant-centre clermontois poursuit son aventure avec son club formateur où il est licencié depuis l’âge de 6 ans », peut-on lire dans le communiqué publié par Clermont sur son site.

La suite après cette publicité

Le joueur a livré quelques mots après la signature de son nouveau contrat. « Clermont, c’est mon club. Je suis très fier de prolonger l’aventure ici ! Voir le CF63 en Ligue 1 est incroyable. Mais il faut désormais entretenir le rêve et pérenniser tout le club durablement dans l’élite du football français, c’est le plus important. Je veux mener cette mission avec tout le club ! J’espère que nous vivrons de beaux moments cette saison avec ce vrai groupe de soldats. J’ai tout connu ici, j’ai pris la décision de rester parce que je me sens bien…chez moi ! Clermont c’est mon club oui mais pas seulement. Cette ville fait partie de ma vie. »