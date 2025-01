L’OM va tenter le coup Giovanni Simeone

Le mois de janvier est décidément plus que jamais actif dans les bureaux de l’Olympique de Marseille dans le sens des départs comme des arrivées. Recruté pour 25 millions d’euros au RC Lens, Elye Wahi est parti renforcer les rangs offensifs de l’Eintracht Francfort, comme nous vous le révélions la semaine dernière. Le club allemand a proposé une offre de 26 M€, assortie à 3 M€ de bonus et 15% sur une potentielle plus-value à la revente qui a convaincu la direction marseillaise. Avec ce départ, les Phocéens vont devoir activement trouver un remplaçant dans la hiérarchie offensive puisqu’il ne reste désormais que Neal Mapuay dans la rotation des attaquants de pointe. Roberto De Zerbi l’avait d’ailleurs clairement affirmé en conférence de presse :

«Nous sommes l’OM. Si Wahi part, un attaquant viendra. On le veut. Tout le monde a tenu sa parole jusqu’ici. Si Wahi s’en va, un joueur fort arrivera. C’est difficile en hiver, mais je m’attends à un fort remplaçant. On aura un attaquant ! Qui ? Je pense qu’on va le trouver», avait déclaré l’entraîneur italien après le départ officiel vers Francfort de l’ancien attaquant de Lens et de Montpellier. Plusieurs noms ont même circulé ces derniers jours. De Santiago Giménez à Amine Gouiri en passant Brian Brobbey ou encore récemment Evan Ferguson, les pistes semblent se multiplier du côté de La Canebière, alors que le mercato d’hiver fermera ses portes dans quelques jours. Un nouveau profil a frappé dans l’œil du duo Pablo Longoria - Medhi Benatia ces dernières heures et l’OM devrait bien tenter une incursion de dernières minutes sur ce marché hivernal.

Naples ouvert à la vente mais…

Depuis plusieurs semaines désormais, Giovanni Simeone (29 ans) fait les gros titres en Italie. En effet, l’attaquant argentin est sur les tablettes de plusieurs clubs, notamment le Torino, le Séville FC, le Genoa, la Lazio et même la Juventus. Cette rude concurrence sera désormais complétée par l’Olympique de Marseille. Selon nos informations, le duo Pablo Longoria - Medhi Benatia a coché le profil de Simeone et de premiers contacts préliminaires ont été établis avec le Napoli ces derniers jours. D’après nos indiscrétions, les premières négociations faisaient un état d’un prêt de 6 mois assorti d’une option d’achat qui deviendrait obligatoire sous certaines conditions. Du côté de Naples, la direction des Partenopei, qui était un temps frileuse à l’idée de se débarrasser de son joueur, est plutôt ouverte à un départ de l’ancien attaquant du Hellas Vérone (19 apparitions, 1 but, 1 passe en Serie A).

En effet, après la vente de Khvicha Kvaratskhelia, le club de Campanie, qui aimerait un prêt payant au minimum, veut encore remplir ses caisses avec l’objectif de pouvoir verrouiller les arrivées de Karim Adeyemi et Alejandro Garnacho, les deux cibles offensives principales visées par Naples pour renforcer ses lignes offensives. Si les discussions avancent bien avec le Borussia Dortmund, celles avec Manchester United sont plus compliquées. Libérer le salaire de Giovanni Simeone en empochant une petite enveloppe serait un bon moyen de boucler ses dossiers. Il est encore bien tôt pour parler de réelles avancées concrètes entre toutes les parties mais l’OM continue de travailler sur le dossier du numéro 9 et les candidats se font multiples ces dernières heures.