Amical : le PSG se fait surprendre par le Cerezo Osaka !

Après une victoire face au Havre et un triste match nul face à Al Nassr, le PSG affrontait le Cerezo Osaka en guise de troisième match de préparation estivale, le deuxième de sa tournée au Japon, avant de finir par l’Inter Milan ce mardi. Le nouvel entraîneur Luis Enrique continue sa revue d’effectif et différents tests de positionnement. Ce vendredi, on découvrait une charnière Skriniar-Danilo, Marquinhos en latéral droit, Ugarte de retour en sentinelle, Asensio en ailier pour servir Ekitike, Kurzawa encore titulaire et Marco Verratti sur le banc.

Le premier quart d’heure ressemblait comme deux gouttes d’eau aux deux matches précédents : de la possession totalement inoffensive, où les initiatives individuelles étaient aussi rares qu’une passe vers l’avant d’Ugarte. Mais Ekitike égayait les débats, en sentant bien le coup sur une frappe de Zaire-Emery, et ouvrait la marque, son deuxième but après celui inscrit face au Havre (1-0, 17e). Néanmoins, le PSG ne profitait pas longtemps de son avantage. À la suite d’une mésentente peu glorieuse entre Danilo et Skriniar sur un dégagement du gardien adverse, Jordi Croux s’en allait défier Donnarumma, qu’il crucifiait d’une frappe sèche malgré les retours de Skriniar et Marquinhos (1-1, 22e).

La charnière Skriniar-Danilo montrait des signes inquiétants dans la gestion de la profondeur et Donnarumma devait s’employer sur une frappe de Ceara (29e). Pas grand-chose ne se passait offensivement du côté du PSG, malgré la bonne volonté d’Ekitike, plutôt intéressant dans ses appels. Mais Gharbi restait bien trop timide, tandis qu’Asensio pensait surtout à tenter des frappes lointaines. Au retour des vestiaires, Soler remplaçait Asensio et découvrait encore un nouveau poste, celui d’ailier gauche. Le PSG mettait un peu plus de mouvement, incarné par le joli numéro réalisé par Vitinha et Ekitike. Le premier s’appuyait sur le second à l’entrée de la surface. Ekitike talonnait et Vitinha pouvait battre le gardien adverse de près (2-1, 49e).

Luis Enrique procédait à une vague de changements, avec les entrées notamment de Verratti (qui héritait du brassard de capitaine), de Lucas Hernandez ou encore de Lemina. Soler repassait à droite et loupait une occasion en or (60e). Le Cerezo Osaka ne se laissait pas abattre et égalisait même, suite à une nouvelle erreur défensive, signée cette fois Lucas Hernandez, qui perdait le ballon sur un crochet contré par Watanabe. Kitano contrôlait dans la surface et exécutait Donnarumma d’une demi-volée (2-2, 68e). Le rythme s’accélérait enfin. Hakimi ratait à son tour une belle occasion (72e), et le PSG allait encaisser un nouveau but. Encore une fois, il était question de faute, réelle, sur Ndour, à l’entrée de la surface. L’arbitre ne sifflait pas et une vieille connaissance du football européen, Shinji Kagawa, envoyait une frappe en lucarne (2-3, 79e). La rencontre se tendait un peu, et c’est bien sur une défaite que le PSG en terminait. Luis Enrique a encore du boulot devant lui !