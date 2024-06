JO : bonne nouvelle pour Thierry Henry

Hier après-midi, Thierry Henry a dévoilé la pré-liste des joueurs de 25 joueurs susceptibles de participer aux Jeux olympiques à Paris cet été. Parmi eux, certains seront certainement bloqués par leur club, car les JO n’étant pas une compétition de la FIFA, les clubs ont le droit de mettre leur véto à une participation aux Jeux.

La suite après cette publicité

Mais comme l’indique Ouest-France, cela ne devrait pas être le cas du Stade Rennais. La formation bretonne a trois joueurs sur la liste, en l’occurrence Désiré Doué, Arnaud Kalimuendo et Adrien Truffert. Trois joueurs importants de son effectif. Le nouveau directeur sportif Frédéric Massara ne s’est pas encore entretenu avec les dirigeants du club, ajoute le média. De plus, un transfert est envisagé pour ces trois jeunes hommes, rendant la visibilité sur ce sujet plus floue. Mais en l’état actuel des choses, Rennes ne fera pas barrage. Une bonne nouvelle pour Thierry Henry, qui a essuyé les refus pour composer sa liste.