Juventus : l’agent d’Igor Tudor fait une annonce

Qui sera l’entraîneur de la Juventus la saison prochaine ? Les derniers échos en provenance d’Italie nous expliquent que la Vieille Dame, qui vient d’assurer sa place en Ligue des Champions, mise tout sur Antonio Conte. L’idée de l’introniser pour le Mondial des Clubs était même avancée. Seul hic, Igor Tudor est toujours en place et le Croate espère toujours être le coach des Bianconeri. Interrogé, son agent, Anthony Seric, a assuré que son poulain sera bien présent aux États-Unis pour la Coupe du Monde des Clubs. Mais après…

La suite après cette publicité

« Hier, c’était une sortie de Tudor dictée par la tension pour l’objectif atteint non sans difficulté, mais dans une atmosphère de grande sérénité à l’intérieur du club. Igor a un très bon rapport avec Giuntoli et toutes les composantes du club : après les interviews à chaud, Cristiano et lui ont parlé et Igor respectera l’engagement qu’il a pris de mener la Juve à la Coupe du Monde des Clubs. Il ne pressera pas le club sur le choix futur parce qu’il espère clairement être encore l’entraîneur de la Juventus la saison prochaine et il respectera le moment du choix. Rien de différent ne lui a été communiqué. Tudor se sent comme un homme de la Juventus à l’intérieur, il a travaillé avec beaucoup de passion et de professionnalisme au cours de ces mois, démontrant le grand lien qu’il a avec le monde de la Juve », a-t-il déclaré au micro de Sky Italia.