La Juventus Turin envoie tout valdinguer pour Antonio Conte

« L’impact de Tudor est très positif, il travaille très bien. Nous avons été clairs avec lui dès le début : nous jouerons la Coupe du Monde des Clubs ensemble, puis nous déciderons de la suite », disait Maurizio Scanavino, le PDG de la Juve, il y a une dizaine de jours, tout comme le directeur sportif Cristiano Giuntoli. Sauf que le scénario envisagé n’est pas du tout validé par Igor Tudor, qui a bien compris qu’il allait devenir le cocu de l’histoire. Alors, hier soir, après avoir battu Venise et validé la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions, le coach croate est sorti du bois.

« Est-ce que je mérite de rester ? Je peux dire que nous le saurons bientôt, avant la Coupe du Monde des Clubs. (…) Il y a maintenant la Coupe du monde, mais tout sera réglé avant. Ce ne serait pas une bonne idée d’aller en Amérique sans avoir pris de décision au préalable. Ce ne serait pas juste pour le club ni pour l’entraîneur. Une décision sera prise avant la Coupe du monde », a-t-il déclaré au micro de Sky Italia. Tudor avait une clause automatique dans son contrat court, avec une qualification en Ligue des Champions qui activait une année supplémentaire, en 2025-2026. Aujourd’hui pourtant, il n’y a pas de mystère, la Juventus Turin a déjà choisi une autre voie et devra s’acquitter d’une pénalité financière auprès du Croate pour le dédommager.

Tout pour Conte

Car la Juve fait tout pour convaincre Antonio Conte de la rejoindre. Conte a beau avoir glané un titre inespéré avec le Napoli, il n’a pas envie de rester dans ce club, où il sent qu’il sera difficile de faire aussi bien les saisons suivantes. Et l’Italien n’a jamais caché qu’il reviendrait un jour dans son club de cœur, la Vieille Dame. Qui a un gros atout dans sa manche. La présence dans ses rangs de Giorgio Chiellini dans l’équipe dirigeante. Lui l’ancien défenseur de la Juve est un admirateur de Conte, pour lequel il a joué durant les Scudetti de 2012 à 2014. En interne, l’unanimité est faite quant au désir de nommer le coach italien, qui a prouvé une nouvelle fois son talent en allant chercher le titre avec Naples.

C’est lui qui avait lancé la série de 9 championnats d’affilée remportés par la Juve, lui qui l’avait interrompu en le gagnant avec l’Inter en 2021. Le club turinois, dépité par les récentes saisons et déçu par Thiago Motta, qui devait incarner la nouvelle ère du club et qui a finalement été limogé en mars, est ainsi persuadé qu’il retrouvera les sommets avec Antonio Conte. Il est donc prêt à tout lui offrir, avec un contrat de 3 ans et une main mise totale sur le sportif. La qualification pour la Ligue des Champions va offrir un peu d’air aux finances et Conte sera libre de tout reconstruire. Une fois de plus.