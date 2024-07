France : l’avis tranché de Jean-Michel Aulas sur Didier Deschamps

Depuis le début de l’Euro en Allemagne, l’équipe de France n’affiche pas un visage convaincant. Dans le jeu, les coéquipiers d’un Antoine Griezmann, emprunté, n’arrivent pas à montrer une réelle cohérence technique. Brouillons et incapables de marquer dans le jeu, ils sont pourtant en demi-finale du tournoi continental et affronteront l’Espagne lors du tour suivant. Et avec la possibilité de faire une cinquième finale depuis le début de son mandat à la tête des Bleus, Didier Deschamps attire des critiques mitigées.

Pointé du doigt pour un jeu considéré pauvre par une partie des suiveurs de l’équipe de France, le sélectionneur de 55 ans est également adulé par plusieurs observateurs. Vice-président de la FFF, Jean-Michel Aulas est dans ce deuxième cas de figure. Sur X (ex-Twitter), l’ancien boss de l’OL a affirmé que DD était le plus grand manager de l’histoire : «Didier est le + grand Manageur du foot moderne : chapeau et bravo !» Un avis tranché !