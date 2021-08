C1 : Benfica s'impose au Spartak et prend une option sur les barrages

Au lendemain du succès de l'AS Monaco en terres tchèques (0-2), d'autres équipes disputaient leur place en barrage de la Ligue des champions. À Moscou, le Spartak, deuxième de Premier League russe l'an passé, accueillait Benfica, troisième de Liga NOS lors du dernier exercice. Et à l'occasion de cette manche aller, ce sont les Lisboètes qui ont pris un sérieux avantage.

Au retour des vestiaires, Rafa Silva a permis à Benfica d'ouvrir le score, profitant d'un service de João Mario (0-1, 51e). Et c'est le défenseur brésilien Gilberto qui a profité d'une passe de Lucas Verissimo pour doubler la mise (0-2, 74e) et donner deux longueurs d'avance aux troupes de Jorge Jesus avant le retour prévu mardi prochain, au stade de la Luz. Le gagnant de cette confrontation affrontera le vainqueur de PSV-Midtjylland, en barrage, les 17 et 24 août prochains.