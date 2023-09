Serie A : Lecce grimpe à la deuxième place en battant le Genoa

La sensation du début de saison de l’autre côté des Alpes s’appelle Lecce. Plus qu’intéressants et toujours invaincus, les coéquipiers de Hamza Rafia avaient l’occasion de s’installer à la deuxième place du classement ce vendredi en cas de victoire à domicile face au Genoa. Et dès les premiers instants, la rencontre a été très disputée et équilibrée.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 12 4 12 4 0 0 13 1 2 Lecce 11 5 4 3 2 0 8 4 3 Juventus 10 4 7 3 1 0 9 2 4 Milan 9 4 2 3 0 1 9 7 5 Frosinone 8 5 1 2 2 1 8 7 6 Naples 7 4 3 2 1 1 8 5 7 Torino 7 4 1 2 1 1 5 4 8 Fiorentina 7 4 0 2 1 1 9 9 9 Hellas 7 4 0 2 1 1 4 4 10 Atalanta 6 4 3 2 0 2 8 5 11 Bologne 5 4 -1 1 2 1 3 4 12 Rome 4 4 5 1 1 2 11 6 13 Monza 4 4 -3 1 1 2 3 6 14 Genoa 4 5 -4 1 1 3 4 8 15 Lazio 3 4 -3 1 0 3 4 7 16 Udinese 3 4 -3 0 3 1 1 4 17 Sassuolo 3 4 -4 1 0 3 5 9 18 Salernitana 3 5 -5 0 3 2 4 9 19 Cagliari 2 4 -3 0 2 2 1 4 20 Empoli 0 4 -12 0 0 4 0 12 Voir le classement complet

Néanmoins, plus tranchants dans les derniers mètres, les locaux ont pris l’ascendant technique sur leurs adversaires. Et alors que le Genoa a fait le dos rond à l’entame des ultimes minutes de jeu, c’est Rémi Oudin qui a fait sauter le verrou génois à la 83e minute (1-0). Avec cette victoire étriquée mais précieuse, Lecce poursuit son bon début de saison et grimpe à la deuxième place.