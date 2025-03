Atlético-Real Madrid : l’arbitre Szymon Marciniak sort du silence sur le tir au but refusé à Julian Alvarez

L’Espagne n’en a toujours pas terminé avec le tir au but refusé à Julian Alvarez lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre l’Atlético et le Real Madrid (2-2, score cumulé, 4 hab 2). Si les joueurs de Carlo Ancelotti n’ont pas manqué de chambrer les hommes de Diego Simeone après leur qualification, l’Atlético est encore sonné par la décision de l’arbitre de la rencontre, Szymon Marciniak. Il est vrai que personne n’avait vu à la télévision le double contact furtif d’Alvarez avec le cuir.

Sur les ralentis proposés par la réalisation du match, on a cependant vu une bonne partie des joueurs du Real, dont Kylian Mbappé, aller vers l’arbitre en faisant le signe deux avec leurs doigts. Hier soir, Marciniak est sorti du silence pour expliquer sa version des faits. « Est-ce que Mbappé a dit aux arbitres qu’Alvarez l’avait touché deux fois ? Ce n’est pas du tout vrai. C’est moi qui ai informé les arbitres de la VAR qu’il y avait 99% de chances qu’il y ait eu un double contact de la part d’Alvarez, et ils l’ont bien vérifié. Pour être honnête, je n’ai jamais été confronté à une telle situation dans ma carrière d’arbitre, mais les joueurs connaissent les règles », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par AS et Marca.

L’Atlético toujours KO debout

Pour rappel, face à la polémique grandissante, l’UEFA avait justifié le choix de l’arbitre d’annuler la tentative de l’Argentin. « L’Atlético de Madrid a consulté l’UEFA au sujet de l’incident qui a conduit à l’annulation du penalty de Julián Álvarez à la fin du match de Ligue des Champions d’hier contre le Real Madrid. Bien que minime, le joueur a touché le ballon avec son pied d’appui avant de le botter, comme le montre la vidéo ci-jointe. En vertu de la règle actuelle (Lois du Jeu, Loi 14.1), le VAR devait appeler l’arbitre pour indiquer que le but devait être annulé. L’UEFA engagera des discussions avec la FIFA et l’ IFAB pour déterminer si la règle doit être revue dans les cas où une double touche est clairement involontaire ».

Un communiqué censé asseoir la bonne décision du Polonais, mais qui n’a visiblement pas convaincu les Colchoneros, qui se sont fendus d’un communiqué hier soir. « Nous savons qu’une erreur dans l’utilisation de la VAR ne change jamais l’issue finale d’un match. Nous sommes conscients que, même si l’erreur est prouvée, le résultat du match ne sera pas changé. Mais nous regrettons profondément cet "incident" (terme utilisé par l’UEFA) et les terribles conséquences qu’il a eues pour nous. L’espoir de millions de fans et les efforts spectaculaires de notre équipe ont été ruinés. La famille du foot doit travailler en étant unie pour éviter de nouvelles situations comme celle-ci » Une plainte qui ne changera rien. Le Real Madrid va bien disputer son quart de finale de C1 contre Arsenal.