La réponse fracassante de l’Atlético de Madrid à l’UEFA !

« L’Atlético de Madrid a consulté l’UEFA au sujet de l’incident qui a conduit à l’annulation du penalty de Julián Álvarez à la fin du match de Ligue des Champions d’hier contre le Real Madrid. Bien que minime, le joueur a touché le ballon avec son pied d’appui avant de le botter, comme le montre la vidéo ci-jointe. En vertu de la règle actuelle (Lois du Jeu, Loi 14.1), le VAR devait appeler l’arbitre pour indiquer que le but devait être annulé. L’UEFA engagera des discussions avec la FIFA et l’ IFAB pour déterminer si la règle doit être revue dans les cas où une double touche est clairement involontaire ». Tels étaient les propos de l’UEFA dans un communiqué officiel publié plus tôt ce jeudi.

Il faut dire que depuis cette séance de tirs au but apocalyptique entre les deux écuries de la capitale espagnole hier soir, ce penalty annulé à l’attaquant argentin fait polémique. Personne ne semble vraiment capable, en se basant sur les images publiées par les télévisions, de dire si l’ancien de City a bien touché le ballon avec ses deux pieds ou non. De son côté, le joueur aurait fait savoir dans le vestiaire colchonero que son pied d’appui n’a pas touché le ballon. En revanche, ce qui est sûr, c’est que le communiqué de l’UEFA n’a pas plu à l’Atlético…

L’Atlético l’a toujours aussi mauvaise

Dans un communiqué envoyé à l’agence de presse EFE, la direction de l’Atlético de Madrid a chargé l’institution qui régit le football européen. « Nous savons qu’une erreur dans l’utilisation de la VAR ne change jamais l’issue finale d’un match. Nous sommes conscients que, même si l’erreur est prouvée, le résultat du match ne sera pas changé. Mais nous regrettons profondément cet "incident" (terme utilisé par l’UEFA) et les terribles conséquences qu’il a eu pour nous », peut-on y lire.

« L’espoir de millions de fans et les efforts spectaculaires de notre équipe ont été ruinés. La famille du foot doit travailler en étant unie pour éviter de nouvelles situations comme celle-ci », indique un Atlético qui se dit « incrédule devant la façon dont le but a été annulé » et évoque un « incident grave », regrettant également le manque d’images de qualité de ce tir au but du joueur argentin. « Ce n’est pas dans l’ADN de l’Atlético de trouver des excuses ni de dévier l’attention sur d’autres sujets. Nous allons maintenant travailler pour nos prochains défis avec ce match contre le Barça dimanche », conclu l’Atlético. Le message est passé.