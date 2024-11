OL : nouveau passage devant la DNCG cette semaine

L’OL va encore passer devant le gendarme du foot français ce vendredi, comme le révèle le quotidien L’Equipe. Un entretien de mi-saison pendant lequel John Textor et son bras droit Laurent Prud’homme vont devoir apporter de nouvelles garanties, et assurer un apport à venir d’une somme comprise entre 100 et 200 millions d’euros.

Cela peut passer par la vente de joueurs à forte valeur marchande dans les prochains mois, ou des ventes de parts du capital de Crystal Palace. Quoi qu’il en soit, Textor va devoir se montrer convaincant sous peine de fâcheuses sanctions pour le club de la capitale des Gaules…