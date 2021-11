Tottenham : Hugo Lloris pas contre un retour en Ligue 1

La suite après cette publicité

Pour une fois, Hugo Lloris (34 ans) a décidé de pratiquer un tout petit peu moins la langue de bois que d'habitude lors de son passage en conférence de presse, à Clairefontaine, ce dimanche, au lendemain de la qualification de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2022 après la démonstration contre le Kazakhstan (8-0). Interrogé sur son avenir, le gardien de Tottenham, où il sera en fin de contrat en juin 2022, a d'abord tenu à calmer le jeu. « Ma situation contractuelle ? Je ne suis pas inquiet. J'ai toujours donné ma priorité aux Spurs, on aura des discussions dans les mois à venir. Il faut redresser la situation qui n'est pas idéale et répondre aux exigences de Conte et de notre nouveau staff », a-t-il dans un premier temps lancé.

Questionné sur l'éventualité d'un retour en France, où il a défendu les couleurs de l'OGC Nice et de l'OL, Hugo Lloris n'a pas écarté cette hypothèse. « Je ne ferme aucune porte. Je prends du plaisir dans la performance, quand il y a des ambitions, des objectifs précis, un cadre bien défini de travail, un style de jeu bien défini, une philosophie de travail... C'est ce qui compte à mes yeux. J'ai toujours donné ma priorité aux Spurs car il y avait un projet, et que je m'y sens très bien. [...] Je suis toujours à la recherche d'un trophée avec le club mais ça n'enlève rien à ce qu'on a pu faire ces dernières années. » Reste à savoir si le capitaine des Bleus aura la volonté de boucler la boucle en Ligue 1.