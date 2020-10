Bordeaux : Hatem Ben Arfa positif au Covid mais...

Cela a été le mouvement des Girondins de Bordeaux lors de ce mercato : la signature d'Hatem Ben Arfa. L'ancien de Rennes ou du PSG va tenter de se relancer en Gironde sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Mais le Français aurait pu voir son intégration au groupe retardée.

En effet, selon L'Équipe, le milieu offensif a été positif au coronavirus mais peut tout de même prendre part aux entraînements collectifs. Et ce pour une raison simple : il n'est plus contagieux. Des résidus non transmissibles du virus contracté cet été auraient été décelés dans le corps du joueur. Pas de danger donc pour une propagation au sein de l'effectif bordelais.