Rien ne va plus entre Frenkie de Jong et le FC Barcelone

À Barcelone, il est très loin de temps où les Blaugranas se frottaient les mains après avoir réussi à faire capoter le transfert annoncé de Frenkie de Jong au Paris Saint-Germain en 2019 en déboursant 75 M€ (hors bonus) pour l’attirer en Espagne. Aujourd’hui, le milieu hollandais de 27 ans est clairement devenu un gros caillou dans la chaussure des Catalans, eux qui espéraient le voir s’imposer en leader. Et cette situation ne fait que se dégrader.

La suite après cette publicité

Éloigné des terrains depuis sa sortie sur blessure face au Real Madrid le 21 avril dernier, l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam a raté le dernier Euro 2024 et ne parvient pas à soigner sa cheville droite. Le mois dernier, son sélectionneur national (et ex-coach du Barça) Ronald Koeman n’avait d’ailleurs pas hésité à tacler son ancien employeur qu’il a accusé d’avoir joué avec la santé de son protégé.

À lire

Les terribles révélations sur l’affaire du père de Lamine Yamal, poignardé sur un parking

De Jong fait la sourde oreille

« Il s’inquiète de sa blessure. (…) Il souffre d’une blessure importante et nous devons attendre de voir comment cela va se passer. Je lui souhaite bonne chance et un prompt rétablissement, mais il n’est pas encore prêt à jouer. (…) Son club a pris un risque et nous devons maintenant en payer le prix. Je pense que j’en sais beaucoup plus que vous, il a joué des matchs importants alors qu’il n’était pas prêt à jouer. » Ce jeudi, AS nous apprend que rien ne s’est vraiment arrangé.

La suite après cette publicité

De Jong serait rentré de vacances totalement hors de forme et sa cheville droite aurait à nouveau enflé. Fraîchement arrivé en Catalogne, Hansi Flick ne compterait pas sur lui avant la prochaine trêve internationale en septembre. Au minimum. Absent des terrains depuis quatre mois, soit le double de ce qui était initialement prévu, FDJ agacerait également par son attitude qui serait bien différente des autres grands blessés du Barça comme Pedri ou Gavi. Et ce n’est pas tout.

Grâce au juteux contrat négocié avec Josep Maria Bartomeu, Frenkie De Jong est devenu le joueur le mieux payé du FC Barcelone et de la Liga avec un salaire évolutif qui atteint aujourd’hui la barre des 37 M€ bruts. Toujours englué dans une crise financière qui l’empêche d’inscrire plusieurs de ses joueurs, le Barça, par l’intermédiaire de Deco, a tenté de nombreuses fois de négocier une prolongation avec un salaire au rabais auprès du clan batave. Des tentatives face auxquelles Frenkie De Jong est resté sourd. Ambiance…