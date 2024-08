Rennes : les détails financiers du joli deal Jota

Ces dernières heures, nous vous révélions que Rennes allait s’offrir l’attaquant portugais Jota (25 ans). Non désiré du côté de l’Arabie saoudite et d’Al-Ittihad, l’ancienne star du Celtic va donc rebondir en Ligue 1 et venir renforcer la ligne offensive de Julien Stéphan. Il restait désormais à savoir comment allait se boucler ce deal puisqu’Al-Ittihad avait déboursé 30 millions d’euros pour se l’offrir il y a un an.

Et alors qu’on évoquait un prêt dans un premier temps, Le Parisien nous informe que Jota va débarquer dans le cadre d’un transfert sec. Mieux encore, Rennes ne va débourser que 8 millions d’euros pour s’attacher ses services. Il ne reste que quelques formalités à régler, mais Rennes va donc récupérer un bon élement…