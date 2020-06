Le SC Bastia dévoile ses nouveaux maillots pour la saison 2020/2021

Tout juste promu en National 1, le Sporting Club de Bastia a dévoilé ses trois nouvelles tenues pour la prochaine saison, le 13 juin dernier. Toujours lié à la société Madewis, fournisseur privilégié d’adidas, le club corse arbore donc des maillots floqués des célèbres trois bandes de l’équipementier allemand, qui célèbrent les 40 ans de la victoire en Coupe de France du Sporting Club de Bastia contre l’AS Saint-Etienne (2-1).

La suite après cette publicité

On retrouve donc un maillot domicile bleu orné de fines rayures verticales blanches comme la tenue des partenaires de Roger Milla et Louis Marcialis, buteurs lors de la finale de la Coupe de France, en 1981. A noter la présence de manches blanches sur les épaules ainsi que des trois bandes d’adidas sur les côtes.

Le maillot extérieur reprend le même design avec cette fois du blanc en couleur principale et des rayures bleus. Les manches restent blanches sur cette tenue tandis que le maillot third affiche une certaine sobriété avec une tenue noire qui met davantage en valeur la couleur dorée utilisée sur le logo d’adidas et sur le sponsor maillot “Oscaro Power”.