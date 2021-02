Ajax Amsterdam : l'espoir Brian Brobbey va quitter le club cet été

La suite après cette publicité

Club phare en matière de formation, l'Ajax Amsterdam ne cesse de polir les futurs talents de demain. Parmi eux, on retrouve Brian Brobbey (19 ans) qui a débuté cette saison en équipe première. Utilisé à 6 reprises, l'international U19 néerlandais compte 2 buts à son actif et 1 passe décisive. Des statistiques intéressantes pour l'attaquant qui fait peu à peu son trou. Cependant, il arrive en fin de contrat à l'issue de la saison et son avenir se fera ailleurs.

En effet le joueur a confirmé qu'il ne prolongera pas comme l'explique Marc Overmars le directeur technique sur le site du club néerlandais : «nous sommes vraiment désolés et avons tout fait pour le garder plus longtemps à l'Ajax. Il a choisi de jouer au football ailleurs après l'été. Je suis déçu, mais c'est son droit. Brian est encore avec nous sous contrat pour quelques mois de plus. Si on a besoin de lui, le coach va l'utiliser.» a son poste, il devait néanmoins composer avec la concurrence de Lassina Traoré et Sébastien Haller.