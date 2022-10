Lens-Toulouse : la réaction à chaud de Florian Sotoca

Le RC Lens a le sourire. Grâce à un doublé de Loïs Openda, les Sang et Or ont réussi à s'imposer face au Toulouse FC (2-0) ce vendredi, en ouverture de la 13ème journée de Ligue 1. Un succès permettant aux Nordistes de prendre provisoirement 3 points d'avance sur Lorient en deuxième position au classement. Présent au micro de Prime Video à l'issue de la partie, Florian Sotoca a fait part de son bonheur.

« C'est une très belle soirée pour nous, on fait une première mi-temps assez moyenne. On a bien réagi en deuxième, ça prouve qu'on est un groupe. 6 matchs, 6 victoires ici... C'est magique. On ne prend pas de but encore, c'est bien. Je suis content pour Loïs, on travaille dur tous ensemble. » Le PSG est maintenant à deux points.