Inter : Edin Dzeko se rapproche de Fenerbache

Edin Dzeko a réalisé une saison de haute volée avec l’Inter Milan. Le club italien a d’ailleurs atteint la finale de la Ligue des Champions. Malgré la défaite face à Manchester City, les Nerazzurri peuvent se targuer d’avoir réussi un parcours exceptionnel. Et l’attaquant bosnien n’est pas étranger à la belle réussite de l’équipe lombarde sur la scène européenne. A 37 ans, le natif de Sarajevo a retrouvé une seconde jeunesse comme en témoignent ses statistiques. Avec 14 réalisations et 5 offrandes en 52 (!) rencontres disputées toutes compétitions confondues, il a été l’un des hommes en forme de Simone Inzaghi cette saison. Mais Edin Dzeko ne devrait pas faire de vieux os du côté de l’Inter Milan.

La suite après cette publicité

En effet, l’attaquant bosnien arrive en fin de contrat à la fin du mois de juin et il ne devrait pas prolonger son aventure avec la formation italienne. Fenerbahçe s’est même positionné sur le buteur interiste. Et le club turc continue de négocier le transfert de l’attaquant de l’Inter. Ce lundi soir, une nouvelle rencontre était d’ailleurs prévue entre la direction de l’équipe basée à Istanbul et Alessandro Lucci, l’agent du Bosnien. Selon Sky Italia, un contrat de deux ans aurait été évoqué lors des discussions entre les deux parties et le joueur devrait toucher 4,5 millions d’euros par saison (plus 1 million de bonus) tandis qu’une prime à la signature de 5 millions d’euros serait également sur la table des négociations. Affaire à suivre donc…

À lire

Kylian Mbappé va toucher une prime monstrueuse au Real Madrid, Chelsea et l’Inter préparent un échange fou