Salzbourg, Espoirs : la belle ascension de Lucas Gourna-Douath

La suite après cette publicité

Tout se fait dans la discrétion avec Lucas Gourna-Douath. Grand espoir de l’ASSE, son club formateur, le milieu de terrain polyvalent n’a pourtant jamais fait grand bruit durant ses deux premières saisons en professionnel. Titulaire récurrent au sein de la formation ligérienne, le natif de Villeneuve Saint-Georges avait disputé 61 rencontres de Ligue 1 entre ses 17 et 19 ans. Une précocité rare mais qui n’avait pas été relayé outre mesure. Travailleur de l’ombre sur et en dehors du terrain, la sentinelle de 20 ans coule désormais des jours heureux en Autriche où il commence désormais à faire un léger grabuge sous les couleurs du RB Salzbourg.

Une personnalité discrète et besogneuse

«J’avais les informations avant les autres. Je connaissais notre adversaire du week-end alors qu’on était seulement le lundi. Je connaissais le programme du championnat à l’avance. Je connaissais le nom des autres joueurs. Je regardais tous les matchs à la télé aussi. Je savais plein de choses que des jeunes de mon âge ignoraient. Voilà pourquoi on m’a surnommé le journaliste. J’allais chercher les informations partout. Avec mon frère, on passait du temps sur l’ordinateur à la maison. On se rendait sur les site de L’Équipe, de la Ligue, du District, on allait sur les pages Facebook des autres joueurs, on fouillait tout et partout. On réunissait tellement d’infos, c’était incroyable. On savait plein de trucs.» Dans une interview accordée à Onze Mondial en avril 2022, Lucas Gourna-Douath contait cette histoire intéressante. Outre le sobriquet cocasse qui lui été attribué par ses coéquipiers, cette déclaration permet de bien cerner la personnalité du milieu défensif.

À lire

Barça : João Cancelo s’agace avec des supporters

En plus de travailler dans l’ombre sur le terrain, il est également considéré comme un bosseur en dehors du pré. C’est justement grâce à cette qualité qu’il avait pu se faire une place très tôt avec l’ASSE. Posé et avec la tête sur les épaules, il s’était frayé un chemin sur le banc stéphanois avant d’être un titulaire indiscutable au fil de la saison 2021-2022. Malheureusement pour le peuple du Forez, il n’a rien pu faire pour empêcher la descente de Saint-Etienne en Ligue 2. Sans avenir décent dans l’antichambre de l’élite, Gourna-Douath s’est alors résigné à partir. En catimini, à l’instar de son début de carrière, il a alors rejoint le RB Salzbourg et a notamment découvert la Ligue des Champions. Et après une saison 2022-2023 de transition, celui qui a fait toutes les équipes de jeunes chez les Bleus brille cette saison avec le champion d’Autriche en titre.

La suite après cette publicité

Rayonnant avec le RB Salzbourg malgré les sollicitations de grands clubs

Inamovible dans le onze de Gerhard Struber, le joueur de 20 ans enchaîne les grandes prestations et a compilé 11 titularisations. Du haut de son mètre 85, le droitier a déjà disputé 13 rencontres cette saison et a tapé dans l’œil de Thierry Henry. L’entraîneur de l’équipe de France espoirs a fait appel à lui pour le rassemblement d’octobre des Bleuets. Une première sélection chez les Bleuets à venir et qui ferait office de récompense logique vu son début de saison tonitruant. Alors qu’il aurait pu participer à la Coupe du monde U20 cet été, son club avait refusé.

Cet été, il avait d’ailleurs souhaité rester au sein de la formation autrichienne durant l’été malgré les approches. Prudent et réfléchi, Lucas Gourna-Douath a un plan de carrière établi et ne veut pas se précipiter comme le confie son entourage. Ainsi, les appels de phare estivaux de Liverpool, Chelsea, l’Atlético de Madrid et Brighton ne lui ont pas fait tourner la tête. Lui avait une idée claire : disputer la saison 2023-2024 avec Salzbourg et enchaîner. Un pari qui semble payant pour le moment et qui lui permet d’avancer étape par étape. A l’image de sa carrière jusqu’ici, le milieu formé à Saint-Etienne gravit les échelons petit à petit. Après une saison pleine en Autriche et plusieurs sélections chez les Espoirs, les prochaines étapes seront sûrement un grand club européen et l’équipe de France.