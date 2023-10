4 Français parmi les 25 finalistes du Golden Boy 2023

On connaissait les 100 premiers noms qui allaient se disputer le trophée du Golden Boy 2023. La direction du trophée a réduit sa sélection ce jeudi pour ne dévoiler que 25 joueurs. Parmi ces finalistes, on retrouve 4 joueurs français tout de même avec Warren Zaïre-Emery (PSG), Mathys Tel (Bayern Munich), Lucas Gourna-Douath (RB Salzbourg) et Andy Diouf (RC Lens).

Néanmoins, celui qui devrait succéder à Gavi du Barça se trouve probablement du côté du Real Madrid en la personne de Jude Bellingham. Déjà très performant au Borussia Diortmund la saison dernière, l’Anglais est tout simplement étincelant depuis son transfert à la Casa Blanca. Il fait figure de grand favori pour ce titre récompensant le meilleur joueur européen de moins de 21 ans.

La liste complète des 20 finalistes :

Jude Bellingham - Real Madrid

Jamal Musiala - Bayern Munich

Xavi Simons - RB Leipzig

Antonio Silva - Benfica

Alejandro Baldé - FC Barcelone

Florian Wirtz - Bayer Leverkusen

Benjamin Sesko - RB Leipzig

Giorgio Scalvini - Atalanta Bergame

Rasmus Hojlund - Manchester United

Levi Colwill - Chelsea

Johan Bakayoko - PSV Eindhoven

Milos Kerkez - Bournemouth

Arthur Vermeeren - Royal Antwerp

Evan Ferguson - Brighton

Lucas Gourna-Douath - RB Salzbourg

Warren Zaïre-Emery - PSG

Ousmane Diomandé - Sporting CP

Arnau Martinez - Gérone

Mathys Tel - Bayern Munich

Andy Diouf - RC Lens

Les 5 wild cards :

Arda Güler - Real Madrid

Bilal El Khannouss - Genk

Martin Baturina - Dinamo Zagreb

Joan Neves - Benfica

Lamine Yamal - FC Barcelone