Barça : Joan Laporta répond sèchement à Javier Tebas

Entre la Liga présidée par Javier Tebas et le FC Barcelone, la relation n’a jamais été bonne, notamment depuis le retour de Joan Laporta à la tête du club catalan. Entre les problèmes financiers et la récente affaire Negreira, qui n’arrange pas la direction actuelle du Barça, le président de l’instance espagnole multiplie les sorties et les menaces contre le FC Barcelone. Des prises de position publiques qui ne plaisent pas à Joan Laporta.

Lors d’une conférence de presse organisée à Barcelone ce mardi, Joan Laporta, qui en a également profité pour évoquer le mercato blaugrana, a tenu à répondre à Javier Tebas, devant la presse. «Je ne vois pas la logique de M. Tebas. Je ne comprends pas pourquoi il fait des commentaires qui devraient être confidentiels. Parfois, il va trop loin, et dans le passé, il a eu des actions qui montrent son obsession contre le Barça. J’espère que la relation entre Barcelone et la Liga s’améliorera, mais c’est Javier Tebas qui a toujours installé des obstacles». C’est dit.

