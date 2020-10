Le PSG serait sur le point de recruter Moise Kean !

La suite après cette publicité

On le sait, Leonardo va vivre un dimanche et un lundi particulièrement animés, alors qu'aux dernières nouvelles, le PSG veut enrôler un défenseur central, un milieu de terrain et un joueur offensif. Les pistes se multiplient un peu partout, même si dans le cas de l'attaquant, on n'avait plus vraiment de nouvelles ces dernières heures. Jusqu'à ce que la chaîne Téléfoot dévoile une information surprenante.

Le Paris Saint-Germain serait ainsi sur le point de recruter Moise Kean, l'attaquant italien d'Everton. Il s'agit d'un prêt, et même si quelques détails seraient encore à régler selon le média, tout porte à croire que l'ancien de la Juventus défendra les couleurs franciliennes dans les semaines à venir. Une piste pour le moins surprenante...

Info @telefoot_chaine



Moise #Kean va signer en prêt au #PSG, encore quelques détails à régler — Simone Rovera (@SimoneRovera) October 4, 2020

Il a eu du mal à Everton

Du haut de ses 20 ans, l'attaquant formé au Torino et à la Juventus est considéré comme l'un des plus gros espoirs du football transalpin. Même s'il a semblé légèrement stagner depuis son arrivée à Everton à l'été 2019 (2 buts en 29 matchs de PL la saison dernière), son potentiel reste évident, et nul doute que Leonardo, fin connaisseur du marché italien, a bien cerné le joueur depuis des années.

Il viendra donc vraisemblablement remplacer Eric-Maxim Choupo-Moting dans ce rôle de joker offensif. Reste également à savoir si le Paris Saint-Germain a inclus une option d'achat dans le deal. Quoi qu'il en soit, voilà un dossier de moins à gérer pour l'état-major francilien...