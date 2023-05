John Textor s’est fait recadrer par le président du RWD Molenbeek

La suite après cette publicité

Populaire depuis quelques mois en France pour être le nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor est également le patron du RWD Molenbeek en Belgique. Et alors que son club a été sacré champion de deuxième division belge ce samedi, l’homme d’affaires américain a fait une déclaration fracassante. « On veut botter les fesses d’Anderlecht et de l’Union Saint-Gilloise de Tony Bloom », a t-il affirmé selon des propos rapportés par la Dernière Heure.

Une sortie de route qui a obligé le président du RWDM, Thierry Dailly, à prendre la parole au micro de la RTBF. « Cela m’a choqué aussi. Je pense aussi qu’aux USA, ce n’est pas la même chose que chez nous. C’était maladroit de sa part et en tant que président, je veux revenir là-dessus. C’est sensible entre les supporters. Et quand on voit comment ils se sont très bien comportés lors de ce dernier match, que ce soit du côté RWDM ou d’Anderlecht, ils ont respecté toutes les règles. »

À lire

OL : un nouveau problème à 57 M€ pour John Textor !