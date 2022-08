Julian Nagelsmann se fiche de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

L'avenir de Cristiano Ronaldo (37 ans) agite la planète football. Mais il n'intéresse pas forcément tout le monde dans ce métier. C'est le cas de Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayer Munich. Interrogé en conférence de presse sur la star portugaise de Manchester United, un club avec qui il demeure sous contrat jusqu'en juin 2023 (plus une année en option) mais qu'il veut quitter pour jouer la Ligue des champions, le technicien allemand s'est montré assez clair à ce sujet. « Je me fiche qu’il aille ou non à Dortmund », a-t-il d'abord lancé, CR7 ayant été annoncé dans le viseur du BvB ces dernières heures, avant de poursuivre.

« Je pense que son agent (Jorge Mendes, NDLR) touche 10% de son salaire, donc il peut bien passer quelques coups de fil. C’est son travail. Il est toujours sous contrat avec Manchester United. On ne parle pas des autres joueurs. C’est un bon joueur et il a marqué beaucoup de buts dans sa carrière et en marquera probablement quelques autres. Mais qu’il aille à Dortmund ou non, cela ne changera rien à mon bonheur. » Et Nagelsmann de donner son avis sur la question. « Je pense qu’il faut pouvoir se le permettre. Je ne pense pas que cela vaille la peine de dribbler pour une pomme et un œuf. Ce n’est pas le joueur le plus jeune, c’est une somme énorme. Je pense que beaucoup de clubs aimeraient l’avoir, mais que pour 15 équipes de Bundesliga, ce serait difficile de payer son salaire annuel. Je ne pense pas qu’il jouera pour 500. 000 € par an. » C'est dit.