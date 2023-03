Allemagne : Niclas Füllkrug, le numéro 9 enfin trouvé ?

La suite après cette publicité

Gnabry, Werner, Müller, Havertz… Dense est la liste de joueurs baladés au poste de numéro 9 de la Mannschaft ces derniers mois par Hansi Flick. Des noms d’apparence grand luxe mais pas gage de réussite pour autant, puisqu’aucun d’entre eux n’a réellement su enfiler le costume depuis le départ de Mario Gomez, retraité international depuis 2018. De surcroît, Hansi Flick a plus l’embarras que le choix, dans la mesure où aucun de ces joueurs n’est en réalité un pur numéro 9 de métier.

Mais pourtant, une nouvelle option baroque, à première vue, semble désormais tenir la corde : celle menant à Niclas Füllkrug. Âgé de 30 ans, le colosse attaquant du Werder Brême n’était au départ pas programmé pour se retrouver en sélection allemande, lui qui évoluait encore en 2. Bundesliga (D2 allemande) il y a deux saisons. Mais depuis sa première convocation en novembre dernier, le natif d’Hambourg ne cesse de s’affranchir des limites fixées.

Il a inscrit 5 buts en autant de sélections

Initialement convoqué pour occuper un rôle de second couteau avec la Mannschaft, Füllkrug avait étrenné son nouveau statut d’international en marge du Mondial, face à Oman (1-0), en marquant l’unique but de la rencontre après être entré à la pause. Pas du genre à calculer, il récidivait 11 jours plus tard en Coupe du Monde, face à l’Espagne (1-1), en égalisant 13 minutes après sa sortie du banc. Ses allures décomplexées et sa capacité à prendre de la distance avec les évènements : c’est ce qui fait d’ailleurs son sel et ce qui a permis à sa cote de popularité d’exploser au pays.

«J’aime le fait qu’il ne réfléchisse pas trop, qu’il ne se pose pas de questions. Il a un côté un peu insolent, c’est exactement le genre de joueur dont on pourrait avoir besoin lors d’un grand tournoi», s’enthousiasmait Bastian Schweinsteiger sur Sky Sports au sujet de «die Lücke (l’espace)», le sobriquet qui l’escorte désormais en Allemagne, en raison de l’écart important entre deux de ses dents. Si Hansi Flick avait annoncé sa volonté d’insuffler un vent de fraîcheur à la sélection, après la nouvelle désillusion vécue au Qatar (une deuxième élimination consécutive en phase de groupe, après celle de 2018), Niclas Füllkrug a lui bien été reconduit pour ce rassemblement de mars. Le joueur du Werder Brême, d’ailleurs titularisé pour la première fois en sélection ce samedi, face au Pérou, en vue de l’Euro qu’accueillera l’Allemagne dans 15 mois, a encore une fois brisé son plafond de verre en inscrivant les deux seuls buts de la rencontre (2-0). Bilan : 5 buts en autant de sélections.

Il est le meilleur buteur de Bundesliga cette saison

Bien que l’antichambre lui soit davantage familière que l’élite allemande (il totalise 135 matches de 2.Bundesliga, pour 122 de Bundesliga), «Fülle» est aujourd’hui une valeur sûre de Bundesliga. Débarqué au Werder Brême en provenance d’Hanovre à l’été 2019, 5 ans après avoir quitté le club brêmois pour Nuremberg, Füllkrug avait échappé in-extremis à la relégation lors de sa première saison, mais pas lors de la suivante. Encore en deuxième division allemande la saison dernière, il est aujourd’hui l’artisan majeur du maintien presque ficelé du Werder, 11ème avec 10 points d’avance sur le barragiste, à 9 journées de la fin du championnat.

Auteur de 15 réalisations en 24 matches, il truste tout simplement à la tête du classement des buteurs de la Bundesliga, et pourrait devenir le premier joueur allemand depuis Alexander Meier, en 2015, à recevoir la distinction à l’issue de la saison. S’il y parvenait, il agrémenterait encore un peu plus la belle histoire de ce joueur ayant éclot sur le tard. Et contrairement à certaines succes stories, personne ne pourra s’attribuer le mentorat de sa réussite, car la réussite, il est parti la trouver seul.