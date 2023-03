Amical : l’Allemagne domine le Pérou grâce à Niclas Füllkrug

C’est avec un visage presque intégralement remodelé que l’Allemagne se présentait ce samedi à Mayence, face au Pérou, presque 4 mois après sa terrible (nouvelle) élimination en phase de groupe de Coupe du Monde. Avec un onze composé de seulement 2 titulaires - Kimmich et Raum - du match remporté pour du beurre face au Costa Rica (4-2), le 1er décembre dernier, Hansi Flick confirmait sa volonté d’insuffler une nouvelle dynamique à cette sélection, dont l’essoufflement de l’élan s’était deviné au Qatar.

Plus d’Antonio Rüdiger, de Thomas Müller, ou encore d’Ilkay Gundogan, mais des visages plus inhabituels, à l’image du joueur du Borussia Dortmund Marius Wolf, d’ailleurs passeur décisif sur le deuxième but allemand, ou encore du très jeune Florian Wirtz (19e), dont le talent n’est plus un secret pour personne, même s’il a peiné à le convoquer jusqu’à sa sortie à la pause.

Niclas Füllkrug, le numéro 9 enfin trouvé ?

Déjà présent au Qatar où il s’était d’ailleurs illustré en égalisant face à l’Espagne (1-1), puis en marquant face au Costa Rica (4-2), celui qui évoluait encore en D2 allemande il y a deux saisons, n’aura pas succombé à ce nouveau statut de titulaire. Aligné au côté de Timo Werner, dans le 3-5-2 édicté par Hansi Flick, Niclas Füllkrug a pesé, orienté, et surtout marqué, à une période où la Manshafft est justement toujours en quête de ce numéro 9.

Buteur après 12 minutes de jeu à la suite d’un contrôle de la poitrine trop long de Kai Havertz, l’attaquant du Werder Brême a récidivé 20 minutes plus tard, encore en renard, pour reprendre un centre de Marius Wolf et porter son total à 5 buts en autant de sélections. Il n’était même pas loin de s’offrir un triplé, mais voyait Luis Advincula intervenir en pompier de service dans ses pieds (43e). Une nouvelle occasion de coup du chapeau se présentait peu après l’heure de jeu sur penalty, après un accrochage sur Schlotterbeck, mais Kai Havertz s’en chargeait finalement et heurtait le poteau (67e). Un manqué finalement sans incidence sur l’issue de la rencontre, logiquement remportée par l’Allemagne (2-0), et encourageante à 15 mois de son Championnat d’Europe à la maison.