Allemagne : Hansi Flick a prévenu Thomas Müller de sa non-convocation

Vendredi, Hansi Flick annoncera sa première liste post-Coupe du Monde, trois mois après sa première désillusion vécue sur le banc de la Mannschaft, au Qatar (élimination dès la phase de poule). Si plusieurs Bavarois comme Jamal Musiala, Joshua Kimmich ou encore Leon Goretzka, devraient être appelés, ça ne devrait pas être le cas pour Thomas Müller. Dans un entretien accordé au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, le sélectionneur de 53 ans a révélé s’être entretenu avec son joueur à ce sujet, sans pour autant lui fermer définitivement la porte.

«J’ai discuté avec Thomas sur le fait qu’il ne sera pas appelé pour les matchs de mars et juin, a indiqué l’ancien entraîneur du Bayern Munich. Mais cela ne signifie pas que sa carrière internationale est arrivée à son terme, ou qu’il n’aura pas de rôle à jouer à l’Euro. Il voit les choses comme moi et ne prendra pas sa retraite internationale. Pourquoi fermerais-je la porte à un joueur comme ça éternellement ? Regardez son importance actuelle pour le Bayern. Il est de nouveau fondamental et je suis très heureux pour lui.»

