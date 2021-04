Real Madrid-Liverpool : le résumé du match en vidéo

Pour le premier quart de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid s’est imposé 3-1 face à Liverpool au stade Alfredo Di Stefano avec un doublé de Vinicius Junior et un but de Marco Asensio. Mohamed Salah avait réduit le score pour les Reds. Retrouvez en vidéo tous les buts de la rencontre et le résumé complet du match entre le Real Madrid et Liverpool.

