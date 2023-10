Les mots forts d’Adel Taarabt sur son passage à Milan

La suite après cette publicité

On l’oublie souvent, mais Adel Taarabt n’a que 34 ans. Et pourtant, ses meilleures années remontent à une période qui s’efface peu à peu. Au début de la décennie 2010, le natif de Taza au Maroc éblouissait l’Europe et l’Angleterre par son talent et ses gestes techniques dont lui seul avait le secret. À tel point qu’il avait tapé dans l’oeil de l’AC Milan en 2014, en prêt, sans que celui-ci ne s’avère payant.

«J’étais le plus fort, je n’ai jamais compris pourquoi je n’ai pas été racheté. Je me suis perdu et je suis tombé dans la dépression», explique Taarabt pour AD Sports. Aujourd’hui meneur de jeu à Al-Nasr SC (Émirats arabes unis), l’ancien joueur de QPR avait mal vécu sa fin de carrière mouvementée sur la scène européenne. Véritable talent gâché, Adel Taarabt peut tout de même se vanter d’avoir fait rêver de nombreux jeunes passionnés du ballon rond.