Mercato PSG : Galtier l'a encore mauvaise !

Présent en conférence de presse ce mardi matin, Christophe Galtier (56 ans) s'est exprimé avant de se déplacer demain soir (21h) au Maccabi Haïfa en Ligue des champions. La question de la défense est revenue sur le tapis notamment à propos du mercato et l'échec du dossier Skriniar mais surtout avec la blessure de Kimpembe pour 6 semaines. Le nouveau coach parisien, arrivé de Nice cet été, a répondu en toute transparence.

« On souhaitait un défenseur central supplémentaire, car on a un calendrier de fou. Dans les dernières semaines, il était impossible de le faire et de trouver une alternative à Skriniar. Je comprends mon président de ne pas avoir accepté les conditions de l'Inter Milan. J'ai une équipe, on verra s'il faut changer d'organisation ou intégrer un jeune joueur. (...) Il était important à mes yeux, et pour Luis campos, d'avoir un défenseur de plus, mais on n'a malheureusement pas réussi le faire », déplore le technicien parisien.