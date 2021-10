L'enveloppe du FC Barcelone pour le mercato hivernal est connue

La suite après cette publicité

Après avoir vécu un mercato estival très compliqué et avoir été contraint de recruter des joueurs libres (Depay, Agüero, Garcia) ou sous forme de prêt (De Jong), le FC Barcelone respire un peu plus financièrement. Un fait qui s'explique par la chute de la masse salariale du club culé, rendue possible notamment avec les départs de Messi, Griezmann, Moriba ou encore d'Emerson. Désormais, les Blaugranas, à la peine en ce début de saison 2021-2022, veulent aller de l'avant.

Les dirigeants catalans sont donc déjà tournés vers la prochaine fenêtre hivernale des transferts et souhaitent renforcer l'attaque du Barça. C'est pourquoi Raheem Sterling (26 ans) et Dani Olmo (23 ans) font notamment partie des pistes étudiées par les pensionnaires du Camp Nou. En revanche, Mundo Deportivo explique dans son édition du jour ce mardi que le FCB ne disposera que d'une enveloppe de 16 M€ pour recruter cet hiver. Difficile d'imaginer que l'Anglais et l'Espagnol pourront débarquer en Catalogne en janvier prochain avec un tel montant.