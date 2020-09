Real Betis - Real Madrid : les compositions sont tombées

La deuxième journée de Liga offre un duel entre le Real Betis Balompié et le Real Madrid. A domicile, les Andalous opte pour un 4-2-3-1 avec Joel Robles dans les cages. Le Chilien compte sur Emerson, Aïssa Mandi, Marc Bartra et Alex Moreno en défense. William Carvalho et Guido Rodriguez se retrouvent au milieu de terrain. Antonio Sanabria est soutenu par Joaquin, Nabil Fekir et Sergio Canales.

De son côté, le Real Madrid utilise un 4-4-2 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy se retrouvent en défense. Dans l'entrejeu, Martin Odegaard, Federico Valverde, Casemiro et Toni Kroos prennent place. Enfin, Karim Benzema est associé à Luka Jovic en attaque.

Les compositions :

Real Betis Balompié : Joel - Emerson, Mandi, Bartra, Moreno - Carvalho, Rodriguez - Joaquin, Fekir, Canales - Iglesias

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Odegaard, Valverde, Casemiro, Kroos - Benzema, Jovic