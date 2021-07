JO : André-Pierre Gignac tacle certains clubs français

Battue par le Japon mercredi (4-0), l'équipe de France olympique a été éliminée du tournoi. Les Bleuets ont terminé l'épreuve à Tokyo avec deux défaites, contre le Mexique et le Japon donc, et un succès face à l'Afrique du Sud, ainsi que onze buts encaissés. Après cette élimination, André-Pierre Gignac a publié un message sur son compte Twitter, glissant un tacle au passage à certains clubs français qui n'ont pas voulu libérer leurs joueurs.

«La marche était trop haute. On a tout donné mais deux des trois équipes du groupe étaient plus fortes que nous ! J'ai été fier d'être le capitaine de cette équipe. Merci à mes coéquipiers, au sélectionneur, à son staff, au staff médical, pour votre adaptation à cette situation inédite. Les Jeux, c'est une expérience unique à vivre. Pas de MERCI à certains clubs français. J'espère qu'en 2024 la mentalité aura bien changé et qu'on pourra gagner l'or chez nous en France ! Cette année, nous y sommes allés avec nos "cojones". BRAVO à nos jeunes joueurs en devenir. Allez la France». Le message est passé !