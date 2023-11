L’Union Berlin a trouvé son nouvel entraîneur

L’Union Berlin a enfin son entraîneur principal. A la suite du limogeage d’Urs Fischer à la tête de l’équipe première en raison des derniers résultats compliqués du club de la capitale, la direction de ce dernier a trouvé son successeur, et ce dix jours après l’intérim de Marco Grote. Et l’heureux élu n’est finalement pas Raúl, entraîneur de la Castilla (équipe réserve du Real Madrid) et pressenti pour vivre sa première expérience professionnelle dans l’un des cinq grands championnats. En effet, l’actuel avant-dernier de Bundesliga a annoncé l’arrivée du technicien croate Nenad Bejlica (52 ans), qui retrouve le football allemand en tant que coach après y avoir évolué en tant que joueur à Kaiserslautern entre 2001 et 2004.

«Le 1. FC Union Berlin a engagé Nenad Bjelica comme entraîneur en chef de l’équipe professionnelle masculine. L’entraîneur de football croate de 52 ans est titulaire de la licence UEFA Pro et était dernièrement sous contrat avec le club turc de Süper Lig Trabzonspor», peut-on lire dans le communiqué des Hommes en Fer. «L’Union est un club très bien géré dans l’un des meilleurs championnats d’Europe. Ma mission est de sortir l’équipe d’une phase difficile et de mettre à nouveau en valeur ses points forts. Je me réjouis de relever ce défi. Je veux voir un football bien organisé, actif et dominant, et des joueurs prêts à prendre des responsabilités. C’est ce à quoi nous allons travailler ensemble dès maintenant», a de son côté déclaré l’ex-coach de la Spezia et de Trabzonspor.