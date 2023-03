Franck Ribéry veut devenir entraîneur

La suite après cette publicité

Miné par les blessures ces dernières années, Franck Ribéry avait été contraint de mettre un terme à sa carrière de footballeur en octobre dernier, à l’âge de 39 ans. Ce mercredi, l’ancien international français s’est livré pour la première fois depuis cette décision, dans un entretien accordé à Bild. S’il occupe actuellement le poste d’entraîneur adjoint de la Salernitana, l’ancien joueur du Bayern Munich avoue nourrir l’ambition d’occuper un poste d’entraîneur principal à l’avenir.

«Devenir moi-même numéro un ? C’est mon objectif, avoue la légende du Bayern Munich, actuellement adjoint de Paulo Sousa. Je me prépare actuellement à passer mes diplômes. Occuper le poste d’entraîneur me permettra de retrouver cette adrénaline et cette pression qui accompagnent au quotidien les entraînements, les matches. Je ne peux pas m’en passer. J’en ai besoin pour être heureux.» De l’adrénaline, il devrait en trouver ce soir devant le 1/8 de finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG (21h00), mais dans un contexte différent de celui d’entraîneur.

