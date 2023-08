PSG : Marco Asensio revient sur sa relation avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain version Luis Enrique a réalisé sa meilleure prestation en ce début de saison au Parc des Princes face au RC Lens (3-1) pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1. Alors que Kylian Mbappé a inscrit un doublé, c’est Marco Asensio qui a ouvert le score en première période au terme d’un beau mouvement parisien. Le nouvel attaquant des Rouge et Bleu a donc ouvert son compteur but en match officiel avec le club de la capitale. Quelques minutes après le coup de sifflet final, l’Espagnol est d’ailleurs revenu sur ce petit événement. «J’avais vraiment envie de marquer mon premier but en match officiel avec ce maillot. Surtout face à notre public, en plus j’ai ouvert le score. Ils étaient en train de bien défendre donc le premier but a été vraiment très important», a notamment confié Marco Asensio.

L’attaquant espagnol a ensuite tenu à rappeler qu’il s’agissait d’une très belle victoire face à un adversaire valeureux. «Je suis très content de cette victoire, c’est une équipe qui a terminé à la 2ème place l’année dernière et qui sera en Ligue des Champions donc on est très content d’avoir gagné face à notre public. On a fait un grand match», a lâché Marco Asensio avant de conclure sur sa relation avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé : «ce sont deux joueurs très importants pour l’équipe, ils font des différences, ils sont très importants pour nous on s’entend très bien et on crée beaucoup de dangers ensemble donc j’espère qu’on va continuer comme ça». De bon augure pour la suite de la saison du PSG !