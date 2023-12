Newcastle-AC Milan : les compositions officielles

Malheur au vaincu. Newcastle reçoit l’AC Milan à Saint James Park (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h) et aucune des équipes n’a envie de perdre. En effet, si tel était le cas, Toons comme Rossoneri serait éliminé de toute compétition européenne. Alors qu’avec un succès et une défaite du PSG, une qualification pour la phase éliminatoire de la coupe aux grandes oreilles serait possible.

Eddie Howe utilise un 4-3-3 avec Dubravka dans les cages alors qu’il était encore incertain. Nous retrouvons les tauliers aussi bien au milieu qu’en attaque avec la présence de Bruno Guimaraes, Almiron et Callum Wilson. Dans son 4-3-3, Stefano Pioli a du composer avec les innombrables blessures pour former sa défense. À l’instar du match face à l’Atalanta, Theo Hernandez se retrouve dans l’axe associé à Tomori. Préservé ce week-end, Leao est bien présent sur le côté gauche de l’attaque avec l’inusable Giroud en pointe.

Les compositions officielles :

Newcastle : Dubravka - Trippier, Lascelles, Schar, Livramento - Bruno G., Miley, Joelinton - Almiron, Wilson, Gordon.

AC Milan : Maignan - Calabria, Tomori, Hernandez, Florenzi - Musah, Reijnders, Loftus-Cheek - Pulisic, Giroud, Leao