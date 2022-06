Bayern Munich : Ryan Gravenberch explique son choix de carrière

Le Bayern Munich continue sa reconstruction. Ce lundi, les Bavarois ont communiqué sur leurs médias officiels pour annoncer l'arrivée de Ryan Gravenberch : «le FC Bayern a signé Ryan Gravenberch en provenance des champions des Pays-Bas, l’Ajax. L’international néerlandais de 20 ans a signé un contrat jusqu’en 2027», précise le club, qui a déboursé 18,5 millions d'euros. Les frais pourraient monter jusqu'à 24 millions d'euros, avec les bonus. Une opportunité que le jeune néerlandais ne pouvait pas refuser, comme il l'a avoué après l'annonce officielle de son transfert.

«Quand le FC Bayern m'a appelé, je n'ai pas eu à réfléchir à deux fois. Le FC Bayern est l'un des plus grands clubs qui existent : des joueurs du monde entier veulent jouer pour ce club. Je viens à Munich pour gagner beaucoup de titres - et le FC Bayern a l'habitude de gagner beaucoup de titres. Tout est possible avec ce club, y compris la victoire en Ligue des champions. La cohésion dans cette équipe est très forte, j'aime ça», a déclaré la pépite néerlandaise sur le site officiel du club.