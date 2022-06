Le Bayern Munich s'adjuge le grand espoir Ryan Gravenberch

La suite après cette publicité

Rapidement annoncé comme "le nouveau Pogba", Ryan Gravenberch (20 ans) est en train de s'affirmer comme l'un des futurs meilleurs milieux de terrain du continent. Pur produit de la formation ajacide qu'il a rejointe en 2010 à seulement 8 ans, le natif d'Amsterdam a passé les différentes classes d'âge jusqu'à devenir un titulaire de l'équipe première. Vainqueur de deux championnats néerlandais (2019 et 2021) et en route pour un second sacre, mais aussi vainqueur de la Coupe Nationale en 2019 et 2021, Ryan Gravenberch reste sur un échec en huitième de finale de Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam.

Néanmoins le bilan reste solide pour celui qui compte 12 buts et 13 offrandes en 103 matches avec les Godenzonen dont 3 buts et 6 offrandes en 42 matches cette saison. International néerlandais (10 capes et 1 offrande), Ryan Gravenberch entend continuer à s'affirmer. Alors qu'il arrive à un an de la fin de son contrat et qu'il a vite expliqué à son club qu'il n'entendait pas prolonger, les gros clubs européens se sont positionnés. Et un d'entre eux a rapidement pris les devants dans ce dossier : le Bayern Munich.

Un contrat de cinq ans à la clef

Voulant renforcer son entrejeu avec un joueur assez complet capable de concurrencer Leon Goretzka, le Bayern Munich a vite sauté sur l'opportunité Ryan Gravenberch. Alors que l'Ajax Amsterdam demandait 30 millions d'euros et que le Bayern Munich voulait en mettre seulement 16, les positions ont finalement changé au fil des semaines pour convenir d'un accord. Ainsi, le Rekordmeister a mis 18,5 millions d'euros sur la table ainsi que des bonus montant la note à 24,5 millions d'euros. Le tout pour un contrat jusqu'en juin 2027 pour Ryan Gravenberch dont le salaire devrait avoisiner les 10 millions d'euros brut.

Une grosse opération pour le Bayern Munich qui vient de faire un gros coup pour l'avenir en misant sur le milieu de terrain de 20 ans. Les Bavarois ont communiqué sur leurs réseaux sociaux pour annoncer l'arrivée de Ryan Gravenberch : « le FC Bayern a signé Ryan Gravenberch en provenance des champions des Pays-Bas, l’Ajax. L’international néerlandais de 20 ans a signé un contrat jusqu’en 2027 ». Un sacré renfort en vue de l'avenir !