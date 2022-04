Le Bayern Munich tient déjà ses deux premières recrues de l'été

La suite après cette publicité

L'élimination contre Villarreal, en quarts de finale de Ligue des Champions, avait laissé des traces. Face aux difficultés défensives du Bayern Munich depuis l'arrivée de Julian Nagelsmann, Oliver Kahn, le nouveau directeur sportif bavarois, avait promis à son entraîneur de renforcer l'équipe, en parallèle des dossiers Erling Haaland, Serge Gnabry et surtout de la prolongation du contrat de Robert Lewandowski, que les médias espagnols annoncent déjà au FC Barcelone, cet été.

Et le club munichois aurait déjà trouvé deux nouvelles recrues pour la prochaine saison. Selon les informations de Sky Sports, le latéral droit de l'Ajax Amsterdam, Noussair Mazraoui, était ciblé par plusieurs clubs européens, dont le FC Barcelone, mais le Marocain a finalement décidé de se mettre d'accord avec le Bayern. En fin de contrat à l'issue de la saison, il arrivera gratuitement et devrait gagner environ quatre millions d'euros, avec d'autres bonus, chaque saison pour un contrat longue durée.

L'Ajax Amsterdam va perdre ses stars

Mais le transfert de Mazraoui ne suffisait pas à Nagelsmann. Désireux de renforcer son milieu de terrain, le Bayern aurait également doublé la Juventus dans le dossier Ryan Gravenberch. Autre révélation du club ajacide, le Néerlandais de 19 ans aurait trouvé un accord verbal avec le Champion d'Allemagne. L'Ajax Amsterdam et le Bayern Munich négocient toujours son départ et sont en passe de se mettre d'accord pour un transfert d'un peu plus de 20 millions d'euros.

Deux gros coups réalisés par le Rekordmeister afin de revenir au premier plan sur la scène européenne. En revanche, les Lanciers vont encore perdre deux joueurs importants de leur effectif cet été et devront se réinventer en vue de la prochaine saison. Ils pourraient également voir leur entraîneur Erik ten Hag s'envoler vers Manchester United cet été.