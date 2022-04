Bayern Munich : la grosse mise au point d'Oliver Kahn sur le mercato

Les dernières semaines sont agitées du côté du Bayern Munich. Entre la terrible élimination face à Villarreal en quarts de finale de Ligue des champions et les dossiers chauds du mercato dont celui de Robert Lewandowski, les jours ont déjà été plus paisibles en Bavière. Alors forcément, le directeur général et ancienne légende du club, Olivier Kahn, multiplie les sorties médiatiques pour tenter de mettre les choses au clair. En fin de contrat en juin 2023, la star polonaise Robert Lewandowski n'a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich et les négociations semblent plus compliquées que prévu actuellement.

Et sa situation a forcément alimenté les rumeurs d'un possible départ en Catalogne où son nom est régulièrement associé à celui du FC Barcelone. Mais Kahn est clair : le Bayern Munich veut le conserver. «Robert a un contrat avec nous pour la saison prochaine. Nous sommes en contact avec lui et souhaitons qu'il reste au Bayern le plus longtemps possible. Certains pensent que de telles discussions et négociations de contrat, c'est comme dans un jeu où j'ai juste à cliquer pour qu'il prolonge. Il faut aussi regarder la situation des joueurs. (...) Robert est un joueur qui a le potentiel de marquer 30, 40 buts chaque année. Bien sûr, à un moment donné, des joueurs comme celui-ci ont compris : j'ai tout réussi ici et tout gagné. Ensuite, il faut du temps pour le convaincre de rester ici», a-t-il confié dans un entretien pour Sport1.

Haaland, trop chère ?

Mais Robert Lewandowski n'est pas le seul dossier chaud du mercato au Bayern Munich. Au poste d'attaquant, le nom d'Erling Haaland est aussi très souvent évoqué. Mais même si Oliver Kahn confirme un intérêt pour le Norvégien, la dimension financière semble trop importante pour le club bavarois. «On parle souvent du deal Haaland. Matthias Sammer a eu raison quand il a dit que les chiffres donnent un peu le vertige. Ce sont des domaines très éloignés de ce que l'on imagine. Mais nous ne ferions pas notre travail correctement si nous n'avions pas d'intérêt pour un jeune attaquant. Bien sûr que c'est un excellent attaquant et un joueur très intéressant pour l'avenir. Mais ce sont des dimensions financières qui dépassent notre imagination.»

Enfin, le boss du Bayern Munich a également évoqué le cas de Serge Gnabry, en fin de contrat dans un an et qui plaît à plusieurs grosses écuries européennes. «Nous sommes en échange. Serge sait ce que nous lui demandons en tant que club, également en termes de performances. Il est dans un processus de réflexion. Dès que les choses deviendront plus claires, nous l'annoncerons», a-t-il précisé avant de rassurer aussi sur la situation de Manuel Neuer et Thomas Müller. «Avec Müller, je suis très confiant du fait que nous pourrons dire quelque chose à court terme. Nous avons aussi un très bon échange avec Manuel. Nous n'allons certainement pas nous laisser mettre sous pression lorsqu'il s'agit de prendre ces décisions cruciales et importantes.»