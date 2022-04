CdM 2022, Brésil : la réaction de Tite après le tirage au sort

La suite après cette publicité

Le Brésil est fixé pour la prochaine Coupe du monde 2022. Le tirage au sort, qui s'est déroulé vendredi, a positionné la Seleção dans le groupe G, en compagnie de la Serbie, de la Suisse et du Cameroun. Une poule dans laquelle la sélection auriverde de Neymar Jr, Lucas Paqueta & co fait office de grandissime favorite aux côtés de trois nations qui semblent se valoir sur le papier. Tite, le sélectionneur brésilien, a été invité à réagir à ce tirage au sort au micro de la chaîne de télévision locale SportTV.

« On parle ici de la Suisse et de la Serbie, des équipes qui ont devancé l'Italie et le Portugal (lors des qualifications de la zone Europe). Et nous avons aussi le Cameroun, qui est très fort dans en Afrique. J'ai vu un match de la Suisse en Italie, ils mènent 1-0 au début et ont failli prendre l'avantage à 2-0 mais se font égaliser. C'était un match de classe mondiale, nous aurons besoin de jouer à haut niveau. Je ne suis pas en mesure de dire avec certitude (la différence de niveau entre les équipes sud-américaines et européennes). Ce que je peux dire, c'est que huit mois avant le début de la Coupe du monde, c'est long, et on devra être prêt au bon moment. »