Samsunspor : la nouvelle locomotive turque qui effraie les géants d’Istanbul

Si le football turc a toujours joui d’un rayonnement à l’international, notamment dans des pays comme l’Allemagne ou la France qui possèdent une forte communauté, grâce aux trois clubs basés à Istanbul (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş), certaines autres équipes du pays ont ponctuellement été mis en lumière suite à de solides performances nationales qui leur ont valu une participation à une compétition européenne. On peut penser à Trabzonspor, Adana Demirspor, Sivasspor et plus récemment l’İstanbul Başakşehir. Dans cette lignée de clubs surprenants prêts à bousculer la domination stambouliote, un nouveau venu est en passe d’inscrire son nom : le club de Samsunspor, basé dans la ville de Samsun, au nord du pays non loin des rives de la Mer Noire. Fondé en 1965, le club de Samsunspor possède néanmoins une riche histoire marquée par des événements qui ont façonné le football turc. Après vingt premières années timorées à enchaîner plusieurs allers-retours entre la Süper Lig et la deuxième division, les Kırmızı Şimşekler vont briller dans la décennie 80. En effet, une fois installé en première division, Samsunspor a affiché un bilan de 93 victoires et 48 matchs nuls en 172 matchs joués sur la deuxième moitié des années 80. Le tout avec un jeu offensif parfaitement huilé, souligné par les 261 buts marqués contre 125 concédés. Grâce à Tanju Çolak, élu deux fois meilleur buteur du championnat dans son effectif, le club a souvent terminé dans le haut du panier de la Süper Lig (deux fois 3ème, une fois 4ème) et dans le dernier carré de la Coupe de Turquie à plusieurs reprises. Près de quatre joueurs représentaient Samsunspor en sélection nationale de Turquie.

Mais le 20 janvier 1989, tout bascule quand trois joueurs meurent dont la star Muzaffer Badalıoğlu dans un accident de bus à Malatya pour affronter Malatyaspor, blessant grièvement sept autres membres de l’équipe. L’entraîneur Nuri Asan perdit également la vie dans cet accident. Derrière sur la route, un peu plus loin à quelques kilomètres, se trouvait le bus de Çarşambaspor, club rival de la ville de Samsun. Les membres de l’équipe rivale ont immédiatement donné leur sang en aidant le transfert vers l’hôpital le plus proche pour secourir les survivants du bus de Samsunspor. Les Kırmızı Şimşekler n’ont plus disputé une seule rencontre de la saison 1988/1989, mais ont pu se maintenir en Süper Lig grâce à une dérogation spéciale offerte à titre exceptionnel par la Fédération turque. Après quelques saisons à alterner entre la Süper Lig et la deuxième division, le club de Samsunspor a connu une belle période de stabilité, disputant treize saisons consécutives dans l’élite turque jusqu’à sa relégation en 2006, remportant même la Coupe des Balkans des clubs en 1994 et participant à la Coupe Intertoto de l’UEFA pour la première fois en atteignant les demi-finales en 1998. Le club a ensuite entamé une longue descente aux enfers jusqu’à sa renaissance surprenante aujourd’hui.

De la D3 à l’Europe ?

Le monde du football peut parfois donner lieu à de belles histoires. Après plusieurs années dans les divisions inférieures suite sa relégation en 2006, Samsunspor n’a connu que des noyades, jouant même deux saisons successives en 2.Lig Beyaz, le troisième échelon turc, en 2019 et 2020, avant de retrouver l’antichambre turque après un titre de champion de la D3. Entre 2021 et 2023, Samsunspor a joué trois solides saisons en 1.Lig, la deuxième division turque, puis le club est enfin remonté en Süper Lig pour la première fois depuis 2011, empochant par la même occasion le titre de la D2. La saison dernière, les Kırmızı Şimşekler avaient terminé 13èmes et grâce à un changement d’entraîneur l’été dernier, ils se retrouvent désormais en course pour la Ligue des Champions pour leur deuxième année dans l’élite turque depuis leur retour. Sous la houlette de Thomas Reis, Samsunspor se place parmi les équipes surprenantes en Europe cette saison et réalisent ainsi une formidable première partie saison avec de nombreux joueurs français et/ou passés par la Ligue 1 dans leurs rangs tels que Flavien Tait, Olivier Ntcham, Youssef Aït Bennasser, Moussa Guel ou encore Gaëtan Laura.

La dernière rencontre disputée avant la pause pour les fêtes de fin d’année se jouait contre Sivasspor. L’entraîneur Thomas Reis en a profité pour faire un point sur le début de saison : «Je peux dire que les résultats sont acceptables. Nous avons du mal parfois à connecter notre jeu. Nous avons commis beaucoup d’erreurs dans les premières minutes aujourd’hui. Nous ne pourrions pas jouer au plus haut niveau en tant qu’équipe aujourd’hui. Nous n’avons pas pu évaluer les positions en première mi-temps. Nous n’avons pas non plus pu évaluer les passes de position. Si nous regardons le résultat aujourd’hui, nous avons pris 1 point de plus et nous sommes heureux d’atteindre 30 points. Chaque point est important. Je ne suis pas satisfait de notre performance aujourd’hui», a récemment affirmé l’entraîneur allemand après le match nul contre Sivasspor (0-0). Au-delà de cette solide 3ème place au championnat, le club de Samsunspor semble afficher de très belles forces mentales au sein de son groupe.

En effet, le bilan est d’autant plus positif que Thomas Reis a dû composer avec de nombreux joueurs blessés. Emre Kılınç a connu des pépins physiques en début de saison, alors que Ercan Kara, Alper Efe Pazar, Celil Yüksel ou encore Carlo Holse étaient tous absents simultanément au début de mois de décembre : «Parfois, nous devons jouer un match sans certains joueurs. Cela peut nous causer des moments difficiles. Il ne serait pas juste de dire qu’ils n’ont pas joué avec discipline. Je pense vraiment que mes joueurs jouent avec discipline. Quoi qu’il en soit, les joueurs essaient toujours de faire de leur mieux. Je ne veux me réfugier dans aucune excuse. Je suis content de mon équipe. Ils essaient de faire de leur mieux», avait-il également précisé. Le prochain match est d’ailleurs très attendu puisque Samsunspor affrontera le rival Trabzonspor pour le grand Karadeniz derbisi, traduit en français par le Derby de la Mer noire. Une affiche, qui sent déjà bon la poudre, pourrait rendre le début de l’épopée encore plus belle du côté du stade 19 Mayis.