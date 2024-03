Bilbao officialise la venue d’Álvaro Djaló

Le mercato estival n’a même pas commencé que plusieurs équipes s’activent déjà pour se renforcer en vue de la saison prochaine. Certaines parviennent même à recruter des joueurs maintenant. C’est le cas de Bilbao ce lundi. En effet, le club basque a officialisé la venue d’Álvaro Djaló en provenance de Braga. L’attaquant espagnol de 24 ans est né à Madrid mais a grandi dans le pays basque et était déjà suivi par les pensionnaires de San Mames avant son départ pour le Portugal.

Ce lundi, c’est Bilbao qui a officialisé la venue de ce joueur polyvalent, auteur de 14 buts cette saison : «l’Athletic Club et le Sporting Clube de Braga ont conclu un accord de transfert pour l’attaquant Álvaro Djaló, qui rejoindra la discipline rouge et blanc l’année prochaine avec un contrat de 5 saisons, jusqu’au 30 juin 2029. Le contrat comprend une structure salariale fixe et une rémunération variable par objectifs.»