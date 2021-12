OL : Bernard Lacombe fier d'avoir contribué au développement du club

D'abord attaquant entre 1969 et 1978, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais Bernard Lacombe a ensuite fait son retour au Rhône deux décennies plus tard en tant que directeur du football, puis entraîneur (1996-2000) et enfin membre du conseil. Dans un entretien accordé au Progrès, l'ex-international tricolore (38 sélections, 12 buts) n'a pas caché sa joie d'avoir participé à l'éclosion d'une équipe à la fin des années 90, qui dominera la Ligue 1 au début du XXIe siècle avec sept championnats remportés consécutifs.

La suite après cette publicité

«Quand Marcelo Kiremidjian a travaillé avec nous, on a fait venir des grands. Mais le transfert de Diarra a été unique. Quand je l’ai vu à la CAN, j’ai tilté. Mais sur son 1er match (3-3 à Guingamp le 2 août 2002, ndlr), il m’inquiète, je me demande si je ne me suis pas trompé. J’ai été vite rassuré après. Après, on a Juninho, Essien, Tiago. Franchement je suis fier d’avoir participé à l’évolution de l’OL», a-t-il déclaré au quotidien local.