Serie A : Naples doit se contenter du nul contre Frosinone

Suite de la 32ème journée de Serie A ce dimanche midi. Le Napoli accueillait le promu de Frosinone, sur leur pelouse du stade Diego Armando Maradona. Cette rencontre a été riche en rebondissements entre les deux équipes et a démarré sur des chapeaux de roue avec l’ouverture du score de Matteo Politano (16e) pour Naples. Un début parfait pour les joueurs de Francesco Calzona qui sont passés proche d’une égalisation mais Alex Meret a repoussé le pénalty de Matias Soulé (30e). Dans le second acte, les Leoni ont bien poussé et ont réussi à égaliser grâce à la réalisation signée Walid Cheddira, prêtée par Naples (50e). Mais assez rapidement, les Partenopei ont réagi avec l’infatigable Victor Osimhen qui a remis les siens devant au tableau d’affichage (63e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Naples 49 32 10 13 10 9 50 40 19 Frosinone 27 32 -23 6 9 17 40 63

C’était sans compter sur l’international marocain de Frosinone qui s’est offert un doublé (73e) pour verrouiller le match nul (2-2). Au classement, Naples est toujours dans la course pour l’Europe au sein de ce championnat italien avec cette solide 8ème place, tandis que le promu Frosinone est toujours en grand danger dans la zone rouge de Serie A avec cette 18ème position. Le week-end prochain, les Partenopei iront en Toscane pour affronter Empoli, alors que les Leoni se déplaceront dans le Piémont pour y défier le Torino, lors de la 33ème journée italienne.