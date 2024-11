OL, Everton : que devient Orel Mangala ?

La situation de l’OL est pour le moins inconfortable depuis quelques semaines. En effet, malgré des résultats sportifs globalement intéressants et plusieurs joueurs qui ont pris une nouvelle dimension (Cherki, Fofana, Tolisso), les problèmes du club rhodanien viennent d’ailleurs. En effet, en proie à des soucis financiers et à une dette colossale qui s’applique à tous les clubs de la sphère Eagle de John Textor, les pensionnaires du Groupama Stadium ont été rattrapés par la DNCG. En effet, ce vendredi, le gendarme financier du football français a prononcé une rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison en Ligue 2 ainsi que l’encadrement de la masse salariale et une interdiction de recrutement.

La suite après cette publicité

Une sanction qui va contraindre l’OL à trouver des fonds rapidement pour ne pas connaître une terrible désillusion dans quelques mois. Pour ce faire, John Textor devra sûrement faire un tour dans les caisses de tous ses clubs, ou il devra recourir à des méthodes plus traditionnelles en renflouant les caisses lyonnaises grâce à la vente de joueurs de l’effectif de Pierre Sage. En conférence de presse ce samedi, l’homme d’affaires américain a laissé entendre que la vente de joueurs allait être essentielle cet hiver et cet été pour sauver le club : « nous avons un excès de superbes joueurs. Le coach a presque des décisions impossibles à faire. Je déteste les rumeurs sur l’identité des joueurs à vendre, cela dépend des opportunités, la certitude est l’abondance de joueurs. On a créé une tâche très difficile où Pierre Sage a des décisions presque impossibles à prendre. » Dès lors, plusieurs joueurs sont bankables dans la sphère Eagle.

Orel Mangala peine à réellement convaincre avec Everton

Pourtant, un nom ne revient pas de prime abord, mais pourrait apporter un chèque bienvenu à Lyon cet été : Orel Mangala. Recruté au prix fort à Nottingham Forest cet été après un prêt intéressant en fin de saison passée (34,8 millions d’euros en comptant son prêt), le milieu belge n’est pas rentré dans les plans de Pierre Sage et a été envoyé à Everton dans le cadre d’un prêt sec dans les ultimes instants du mercato estival. Dès lors, devant s’adapter rapidement au jeu des Toffees et avec pour mission de se familiariser à nouveau avec le football anglais, Orel Mangala a eu du pain sur la planche d’entrée. Rapidement propulsé titulaire, l’ancien du Borussia Dortmund a progressivement perdu sa place au gré de rencontres peu convaincantes et a vu Idrissa Gueye et Abdoulaye Doucouré lui passer devant.

La suite après cette publicité

Relégué sur le banc à partir d’octobre, il est néanmoins resté un intouchable dans la rotation et a finalement regagné la confiance de Sean Dyche. Disputant l’intégralité des deux dernières rencontres du club de la Mersey, le joueur de 26 ans aspire désormais à être un titulaire inamovible aux yeux de son entraîneur. Récemment, sa prestation contre Southampton lui a permis d’être couvert de louanges par les supporters des Toffees, heureux de voir le Belge enfin prouver qu’il a le talent pour être une pièce maîtresse de leur entrejeu. De son côté, Everton se frotte les mains : en espérant que le natif de Bruxelles continue de monter en puissance, le club de Liverpool espère également profiter des problèmes financiers de l’OL pour le recruter définitivement au rabais. En ce sens, l’absence d’une clause d’achat à l’issue de son prêt s’avère être une idée brillante.